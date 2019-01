Film racconta attualità ingegno Leonardo

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - In occasione dell'anniversario dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci arriva nelle sale cinematografiche italiane Leonardo Cinquecento "un'esclusiva produzione di Magnitudo Film dedicata al genio universale del Rinascimento e ai risvolti contemporanei delle intuizioni contenute nei famosi Codici Leonardeschi".

Con immagini supernitide in 8K, il documentario è il racconto di un viaggio alla scoperta del pensiero e dell'eredità scientifica di Leonardo da Vinci e in particolare di come le sue scoperte e intuizioni abbiano attraversato i secoli per trovare applicazione nella società contemporanea". La pellicola gode del patrocinio straordinario di Regione Lombardia ed è stato inserito del palinsesto ufficiale del Comune di Milano per le celebrazioni della ricorrenza del cinquecentenario di Leonardo da Vinci "Milano Leonardo 500". Arriverà al cinema per tre giorni, il 18, 19 e 20 febbraio.