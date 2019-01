Conte a Milano pranza a scuola con bimbi

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Visita in una scuola elementare dell'hinterland dove si insegna anche robotica e pranzo in mensa con gli alunni per il premier Giuseppe Conte nell'ambito della sua giornata milanese.

Il presidente del Consiglio è arrivato nella scuola primaria Papa Giovanni XXIII dell'istituto Statale comprensivo di via Bologna a Bresso, alle porte della metropoli. Nella scuola, Conte si fermerà pranzo con i bambini delle classi prime (una sessantina), visiterà il laboratorio di robotica e quello di arte. Al suo ingresso della scuola è stato accolto con un applauso. Conte in mattinata ha incontrato il sindaco, Giuseppe Sala, e il presidente della Camera di Commercio, Carlo Sangalli. Il presidente del consiglio si è recato anche in Piazza Affari dove ha partecipato alla cerimonia di avvio di seduta, suonando la campanella che indica l'inizio delle contrattazioni.