A Milano McDonald's seleziona dipendenti

(ANSA) - MILANO, 30 GEN - Erano 400 candidati alle preselezioni online, McDonald's ne ha convocati 50 al ristorante in Stazione Centrale nella tappa milanese di McItalia Job Tour, il reclutamento itinerante che ha già toccato 85 città italiane.

I 40 che passeranno il colloquio individuale lavoreranno a Milano con contratti di apprendistato (per gli under 30) e a tempo indeterminato full-time o part-time. La paga andrà dai 500 euro per i part-time ai circa 1.100 euro per il tempo pieno, oltre a straordinari, turni notturni, festivi e anzianità. Per Sara, ventinovenne originaria di Cagliari, quello in McDonald's sarebbe il secondo lavoro: "sono una sarta teatrale, ho studiato all'Accademia della Scala - ha spiegato - Cerco un secondo lavoro con turni che mi permettano di non lasciare il teatro". Nicolò e Martina invece, sperano di fare carriera all'interno della catena americana: entrambi diplomati - in servizi commerciali lui e in marketing lei - hanno scelto di non proseguire negli studi e di iniziare a lavorare.