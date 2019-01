Sindacalisti condannati per picchetto

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - La "formazione di una barriera umana composta da decine di soggetti" è "dotata di una carica intimidatrice non trascurabile". E' un passaggio delle motivazioni della sentenza con cui il Tribunale di Milano ha condannato per violenza privata quattro sindacalisti del 'SiCobas' che erano presenti, quasi quattro anni fa, ad un 'picchetto' di protesta, assieme a decine di lavoratori, davanti ai cancelli di un'azienda di logistica a Settala, nel Milanese.

Un verdetto che punisce "le lotte sindacali dei lavoratori e il diritto di sciopero", come hanno spiegato rappresentanti del SiCobas e del centro sociale milanese 'Vittoria', in una conferenza stampa. Anche molti lavoratori sono finiti a processo ma sono stati assolti, assieme ad esponenti di centri sociali che avevano partecipato alla manifestazione. Mentre sono stati condannati, assieme ai 4 sindacalisti, 3 antagonisti a pene comprese tra un anno e 8 mesi e due anni e 6 mesi.