Sciopero 4 giorni Intimità e Love Story

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Quattro giorni di sciopero sono stati proclamati dalle redazioni dei settimanali Intimità, dopo la decisione da parte della casa editrice di licenziare una giornalista, e Love Story. I periodici appartengono al gruppo Quadratum. "Saremo al fianco dei colleghi delle testate che hanno deciso di astenersi dal lavoro - ha dichiarato il presidente dell'Alg, Paolo Perucchini - Una scelta opportuna e necessaria per contrastare un chiaro atto di ostilità da parte della proprietà nei confronti del corpo redazionale". Solidarietà alla giornalista è stata espressa anche dal Gist, il Gruppo italiano stampa turistica: "Si tratta di una decisione improvvisa, immotivata e per questo inaccettabile - ha detto il presidente, Sabrina Talarico - che non tiene conto della professionalità di una giornalista che ha contribuito, con il suo lavoro, alla crescita dell'azienda editoriale". La casa editrice ha preferito al momento non commentare lo sciopero.