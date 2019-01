Monaco:obiettivo Miranda,Inter non molla

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Il Monaco non molla la presa. La squadra monegasca, che ha presentato il nuovo allenatore Leonardo Jardim - ingaggiato al posto di Thierry Henry - vuole rinforzarsi per evitare la retrocessione (attualmente è penultimo nella Ligue 1). I dirigenti del Principato provano l'assalto a Joao Miranda, difensore dell'Inter, per il quale si è parlato nei giorni scorsi di un ritorno in Brasile. Il club nerazzurro, tuttavia, frena: difficilmente rinuncerà al brasiliano se prima non trova un valido sostituto: l'obiettivo principale di Marotta resta Bruno Alves, esperto difensore portoghese del Parma, seguito anche dalla Juventus.