Lombardia: c'è legge per la bandiera

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato all'unanimità il progetto di legge che istituisce la bandiera della Regione Lombardia, riconoscendo ufficialmente la Rosa camuna di colore bianco argenteo su fondo verde quale simbolo del vessillo regionale. Il testo istituisce anche la fascia di rappresentanza della Regione, assegnata ai presidenti della Giunta e del Consiglio regionale, e il 'segno distintivo' (una spilletta) per i consiglieri regionali. "Oggi è un momento storico, perché colmiamo una lacuna. Con la legge istituzionalizziamo quella che i cittadini lombardi considerano la propria bandiera" ha spiegato in Aula il consigliere della Lega Curzio Trezzani, primo firmatario della proposta. Al termine del voto alcuni consiglieri leghisti hanno esposto in Aula la bandiera appena adottata.