Ladri inseguiti speronano auto Polizia

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Furto da 25mila euro nel negozio di profumi Creed in via Madonnina, nel centro di Milano. Attorno alle 2.30 della notte scorsa due ladri hanno forzato la porta e caricato la refurtiva su una Panda con cui sono scappati. Una volante della polizia li ha incrociati subito dopo ed è iniziato un inseguimento durato molti minuti e segnato dallo speronamento da parte dei fuggitivi. Gli agenti sono riusciti a bloccare la vettura in via Imbonati, a circa 4 chilometri di distanza, e hanno fermato un romeno di 46 anni con diversi precedenti.

L'altro complice è scappato. Sono stati recuperati i due sacchi contenenti profumi, candele e altro materiale del valore di 25mila euro.