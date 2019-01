Dubbi e certezze nel 'Clash' di Ensi

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Uno scontro fra certezze granitiche e dubbi, fra canzone e freestyle, fra sample d'annata e beat moderni: questo è il 'Clash' di Ensi, il nuovo album del rapper torinese in uscita il 1 febbraio. "Dopo 'V' volevo fare un disco meno personale - racconta all'ANSA Ensi - Invece i primi pezzi scritti, 'Thema Turbodiesel', 'Complicato' e 'Vita intera', sono i più autobiografici! Perché non ne puoi scappare: il mio modo di fare rap è andare in profondità, esorcizzare demoni e fare tesoro delle mie esperienze". Oltre a prendere di mira chi abusa di playback e marketing nel rap, Ensi fa cenno al tema del razzismo in certi ascoltatori e artisti: "Il rap dovrebbe essere l'ultimo dei veicoli per certe idee: se questo è il libero pensiero di giovani come Anastasio, io invece sento l'obbligo morale di segnare una linea. Ma non credo che i problemi siano solo italiani: l'odio fa sold out in tutto il mondo".