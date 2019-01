Droga e armi, arrestata intera famiglia

(ANSA) - PAVIA, 29 GEN - Un'intera famiglia è stata arrestata dai carabinieri a San Cipriano Po (Pavia): si tratta di un uomo di 43 anni, della moglie di 44, del figlio di 23 e del nonno di 69 (è il padre del 43enne), tutti italiani. I primi tre sono accusati dei reati di detenzione di droga ai fini di spaccio e detenzione illegale di arma clandestina; il 69enne è accusato di fabbricazione di arma clandestina e alterazione di arma comune da sparo. Nel corso dell'operazione i carabinieri hanno eseguito una perquisizione a casa della famiglia, trovando 600 grammi di marijuana, già divisa in dosi. Nella stessa abitazione i militari hanno rinvenuto una pistola di fabbricazione artigianale, senza marca e matricola, contenente un bossolo esploso, mai denunciata. In casa del nonno è stato ritrovato un revolver calibro 6, regolarmente denunciato, ma contenente cartucce di un diverso calibro. Droga e armi sono state sequestrate. Il marito, la moglie e il figlio sono stati rinchiusi in carcere; il nonno ai domiciliari.