Coppa Italia: Milan-Napoli 2-0

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - Il Milan è la prima semifinalista della Coppa Italia 2018/19. I rossoneri hanno battuto in casa il Napoli per 2-0 grazie a una doppietta del neoacquisto Piatek, che ha battuto Meret al 10' e al 27' del primo tempo. La squadra di Rino Gattuso in semifinale affronterà la vincente di Inter-Lazio, di fronte giovedì sempre a San Siro.