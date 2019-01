Brixia Beer Festival nel Bresciano

(ANSA) - MILANO, 29 GEN - Brixia Beer Festival, la terza edizione della manifestazione dedicata alle birre artigianali provenienti dall'Italia e dall'estero, si terrà da venerdì 1 a domenica 3 febbraio a Villa Mazzucchelli a Mazzano, nel Bresciano. Sara' proposto anche cibo da strada, il cosiddetto street food, all'interno della location del '700 e saranno allestiti particolari food truck, i furgoncini-ristoranti.

L'ingresso all'evento è gratuito.

Per degustare le birre, i partecipanti - è spiegato dagli organizzatori in una nota - dovranno munirsi all'ingresso del kit da degustazione e di gettoni per potersi muovere liberamente all'interno delle gallerie della villa. E' prevista un'area bimbi. Sabato e domenica sarà anche possibile, con prenotazione, visitare le stanze private di Villa Mazzucchelli, dichiarata monumento nazionale.