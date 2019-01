Turismo: nasce e-borghi travel

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Nuova realtà editoriale per il brand e-borghi: si chiama e-borghi travel, una serie di guide tematiche digitali dedicate ai borghi, ai territori e al turismo slow d'Italia e del mondo. Il magazine mensile (edito da 3S Comunicazione Milano, coordinatore editoriale Luciana Francesca Rebonato), interattivo e gratuito, sarà sul web ogni mese con una monografia su un tema specifico, a iniziare dalla montagna, idee e spunti per le vacanze e short-break con destinazioni, suggerimenti, ospitalità, food & beverage e shopping. E' disponibile anche in versione inglese e presto russa.