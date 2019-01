Tour dedicato a Marchesi, tappa a Parigi

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Il 4 febbraio a Parigi si inaugura il calendario europeo del tour in dieci tappe dedicato al maestro della cucina italiana Gualtiero Marchesi. Con questo giro del mondo la Fondazione Gualtiero Marchesi, che ne è la promotrice insieme a Enit, intende non solo celebrare il cuoco che ha elevato un onorevole mestiere artigiano alla dignità di arte, ma segnare un punto di partenza per una riflessione e un dialogo costanti sulla formazione, la ricerca e la conoscenza in ambito alimentare. Dopo varie tappe tra cui Chicago e New York, il programma prevede quattro appuntamenti: Parigi il 4 febbraio, Londra il 12, Berlino il 19 e Mosca il 26. Il 'Grand Tour' si chiuderà a Milano, il 19 marzo, anniversario della nascita di Marchesi. Antonio Ghilardi, tra i primi cuochi della scuderia di Marchesi, sarà l'executive chef di tutte le tappe e sarà affiancato a Parigi da Enrico Crippa e Davide Oldani, a Londra da Andrea Berton e Alfio Ghezzi, a Berlino da Ernst Knam e a Mosca da Carlo Cracco.