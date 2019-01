Il Giorno racconta storia del commercio

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - Un racconto per immagini del commercio a Milano, dalle botteghe storiche alle nuove attività espressione dello spirito di innovazione e contaminazione. È stata inaugurata nel centro di Milano, in via Dante, la mostra 'en plein air' dal titolo 'Antichi mestieri e nuovi modelli del commercio a Milano' nata dalla collaborazione tra il Comune e il quotidiano Il Giorno, che da tempo dedicata spazi fissi tra le proprie pagine alle realtà del commercio e in particolare alle botteghe storiche.

La mostra, visibile fino al 28 febbraio, curata da Alberto Oliva e con scatti del fotografo Roberto Bettolini, racconta su grandi pannelli 14 botteghe storiche della città e altrettante attività di nuova generazione. "Il mondo delle imprese artigiane è ricco di storie virtuose e per noi è sempre un'emozione andarle a raccontare - ha commentato Sandro Neri, direttore del quotidiano -. Questa mostra è un piccolo omaggio senza retoriche ma sincero, da parte di tutta la redazione del Giorno".