Droga, fermata comparsa di 'Gomorra'

(ANSA) - CATANZARO, 28 GEN - Figura anche un attore che ha lavorato come comparsa nella serie tv "Gomorra" tra i 25 fermati nell'operazione "Ossessione" condotta dalla Guardia di finanza su direttive della Dda di Catanzaro. Si tratta di Carlo Cuccia, di 39 anni, di Tradate (Varese).

Cuccia compariva nella fiction come "specchiettista", colui cioé che ha il compito di segnalare la presenza dell'obiettivo da colpire in occasione di agguati. Nella realtà, all'interno dell'organizzazione criminale che é stata sgominata con l'operazione di stamattina, a Cuccia, secondo quanto riferito dagli investigatori, era stato attribuito il compito di reperire armi insieme ad un altro dei fermati, Ivo Menotta, di 39 anni, anch'egli di Tradate.