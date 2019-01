Colla fa la Bella addormentata in arabo

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - La storica compagnia marionettistica Carlo Colla & figli di Milano ripropone nel proprio Atelier di via Mantegari dal 3 febbraio al 10 marzo lo spettacolo La bella addormentata, quest'anno anche con una rappresentazione (il 9 febbraio) in arabo.

La compagnia ha infatti iniziato una collaborazione con il Royal Opera House di Muscat, ed è anche andata in più occasioni in Oman dove è andata in scena la versione araba.

"E' la prima volta che uno spettacolo nato in Italia viene tradotto e rappresentato in arabo - sottolineano da Colla & Figli -, una finestra aperta su un'importante comunità straniera in città e una nuova prova per la Compagnia la cui presenza all'estero è sempre più frequente".

Lo spettacolo, creato nel 2001, che porta in scena 150 marionette, ha anche una versione in inglese che è stata creata per i teatri americani e alcune delle rappresentazioni per le scuole saranno fatte in inglese.