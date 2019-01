6 anni a Milano al 'Madoff della Bocconi

(ANSA) - MILANO, 28 GEN - L'ex docente di Finanza Aziendale, Alberto Micalizzi, un tempo soprannominato il 'Madoff della Bocconi', il prestigioso ateneo dove da anni non lavora più, è stato condannato a Milano a 6 anni di carcere con l'accusa di associazione per delinquere, truffa e tentata truffa ai danni di investitori e istituti di credito nazionali ed esteri, in particolare russi, per alcune decine di milioni di euro.

Lo ha deciso la seconda sezione penale del Tribunale che, su 15 imputati, ne ha condannati altri due rispettivamente a 5 anni e 3 anni e 800 euro di multa. Le altre persone sotto processo sono state invece assolte (assolto anche Micalizzi per alcuni reati). Alcuni capi di imputazione sono stati derubricati o dichiarato prescritti. Per Pirelli spa, tra le parti civili, è stato disposto il risarcimento in separata sede.

"Questo mondo straordinario di truffe da centinaia di milioni - è il commento del difensore di Micalizzi, l'avv. Lodovico Mangiarotti - non esiste. Se le truffe sono tentate, non ci sono".