Roma spreca tutto a Bergamo

(ANSA) - BERGAMO, 27 GEN - Tre a tre come all'andata, e alla fine sia Atalanta che Roma possono dire di aver fatto un mezzo passo falso nella rincorsa a un obiettivo europeo ancora indefinibile per la classifica corta. Ma il miracolo lo fanno i locali, chiamati a rimontare da 0-3 e per di più con un rigore sbagliato dall'eroe della domenica Zapata ad appesantire il compito. Di Francesco aveva erroneamente pregustato la 5/a vittoria di fila a metà gara, passata com'era in scioltezza con Dzeko (3' e 33') e El Shaarawy (40'), prima del recupero record dei padroni di casa (Castagne 44' pt, Toloi 14' st e Zapata 30' st) che hanno sprecato anche un rigore col colombiano, giusto un minuto prima del pareggio finale). re il colpevole Olsen che copre male il legno di competenza.