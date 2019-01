Il Rock raccontato da Davide Steccanella

(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Nasce da un'operazione nostalgia, "per quegli anni in cui avevamo poco da fare e discutevamo per ore di come comporre un impianto stereo, di nuove formazioni, di presunte o vere rivalità tra gruppi rock" il nuovo libro di Davide Steccanella "Across the Year - Dischi, concerti, aneddoti e date del Rock" (250 pagine, 19 euro per i tipi di paginauno). Steccanella, avvocato penalista di notevole esperienza e difensore, di recente dell'ex terrorista dei Pac, Cesare Battisti, e, ancora prima, dell'ex capo della Mala milanese, Renato Vallanzasca, non è nuovo a scorribande nel mondo della letteratura (per la stessa casa editrice ha già pubblicato "Le indomabili. Storie di donne rivoluzionarie") e, nella su ultima fatica, non ha la pretesa di raccontare una storia del Rock ma, per dirla con Enrico Ruggeri, che ne cura la prefazione, "ripercorrere eventi e gesta attraverso lo scorrere dei giorni dell'anno, saltando avanti e indietro tra i decenni che hanno cambiato la Storia".