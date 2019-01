Gara clandestina di auto, 2 denunciati

(ANSA) - PAVIA, 27 GEN - I carabinieri di Voghera (Pavia) hanno denunciato due giovani, un impiegato e un operaio, che qualche sera fa si sono resi protagonisti di gara automobilistica per le vie della cittadina. I due, come è emerso dalle testimonianze e dalle immagini delle telecamere di sorveglianza, hanno percorso ad altissima velocità diverse strade: l'arrivo della sfida clandestina era fissato proprio in piazza Duomo, nel cuore di Voghera.

I due giovani sono stati denunciati alla Procura della Repubblica di Pavia per aver violato il divieto di gareggiare con veicoli a motore: rischiano una pena da 6 mesi a un anno, una multa da 5mila a 20mila euro e la sospensione della patente da uno a tre anni.