Atletica: 5 Mulini, vince keniano Birech

(ANSA) - SAN VITTORE OLONA (MILANO), 27 GEN - Sotto la neve di San Vittore Olona sono Jairus Birech (Kenya) e Winfred Mutile Yavi (Bahrain) i vincitori dell'edizione numero 87 della Cinque Mulini, sui prati imbiancati che rendono lo scenario ancora più suggestivo per la classica Iaaf Cross Country Permit Meeting. Al maschile, il migliore risultato degli italiani è il sesto posto di Yeman Crippa mentre Daniele Meucci è settimo. Tra le donne la prima delle azzurre è la campionessa europea juniores Nadia Battocletti, quarta. La gara maschile vive soprattutto del confronto tra Birech e l'ugandese Albert Chemutai, per tutta la seconda metà degli 11 km, risolto solo al fotofinish dopo una volata molto vivace, nella quale aveva provato a inserirsi anche l'etiope Getnet Wale. Birech indovina lo spunto decisivo e chiude davanti con 33:05, stesso tempo di Chemutai. Wale si accontenta del terzo posto, con 33:08. Per il 26enne Birech è un ritorno vincente a San Vittore Olona dove aveva già trionfato tre anni fa.