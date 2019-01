Svastiche in parco giochi a Cremona

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Svastiche sui giochi dei bambini sono apparse al parco Sartori di Cremona, a poche ore dal giorno della Memoria. Il sindaco Gianluca Galimberti lo ha denunciato su Facebook parlando di un atto "meschino" e di "inciviltà".

"No a chi imbratta, no a chi riempie di odio i beni di tutti e dei più piccoli soprattutto" ha aggiunto mostrando le foto del momento in cui venivano ripuliti i giochi.