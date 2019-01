Spalletti: Perisic? Serve offerta giusta

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - "È normale che, durante il mercato, si parli di un giocatore come Perisic, perché è un giocatore forte che tutti vorrebbero nella propria squadra. Però, poi bisogna che le voci diventino concrete e ci siano numeri corretti che poi le supportino". L'allenatore dell'Inter, Luciano Spalletti, commenta così le voci di mercato su Ivan Perisic in conferenza stampa. "Lui sa qual è la sua professione, di conseguenza ci si aspetta che continui a fare quello che sa fare, tentando anche di andare a metterci di più come per tutti i calciatori di livello, come anche Icardi. Mauro sta facendo una stagione in linea con il suo valore".