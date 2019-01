Serie A: Milan-Napoli 0-0

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Milan e Napoli pareggiano 0-0 nel terzo anticipo della 21/a giornata giornata di Serie A, disputato a San Siro. un punto che serve poco agli azzurri e anche alla squadra di Gattuso, sempre in bilico nella zona Champions. Partita intensa nei ritmi ma ci sono state poche occasioni da rete e il risultato è giusto. Buono l'esordio in rossonero di Piatek, entrato al 27' st per Cutrone, ma è stato Musacchio poco dopo a far paura a Ospina con una conclusione, debole, da due passi. Donnarumma è stato spesso impegnato dal Napoli, ma non ha mai dovuto fare interventi straordinari. Nel recupero, Doveri ha mostrato il giallo al già ammonito Fabian Ruiz per un dubbio fallo di mano facendo innervosire Ancelotti, a sua volta espulso dall'arbitro.