Litiga col fidanzato e gli brucia dischi

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Al culmine di una lite una donna di 46 anni ha incendiato la collezione di vinili del proprio fidanzato, un 50enne che vive in via Oropa, a Milano. E' accaduto attorno alle 2.30 della notte scorsa. E' stata lei a chiamare la polizia per raccontare cosa aveva fatto. Ha spiegato di aver cosparso i dischi con una bottiglia di acqua ossigenata e di aver dato fuoco per dispetto. Le fiamme sono state domate prima che potessero provocare danni importanti all'appartamento ma la collezione (di cui non si conosce il valore) è stata pesantemente danneggiata. Ora toccherà al 50enne decidere se denunciarla.