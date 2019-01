Infected Mushroom a Milano il 16/2

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Unica tappa in Italia per gli Infected Mushroom al Fabrique di Milano il 16 febbraio, nell' ambito di un tour mondiale al momento in Stati Uniti, Canada e Sudafrica per presentare il loro ultimo album: 'Head of NASA and the 2 Amish Boys', uscito lo scorso 12 dicembre.

Organizzato da Nautilus Event, lo spettacolo live è dunque l' occasione per ritrovarsi sotto al palco a ballare i più celebri brani di Erez Eisen (I.Zen) e Amit Duvdevani (Duvdev), i creatori vent'anni fa di quello che a oggi viene considerato uno dei più famosi gruppi psychedelic trance (sottogenere della musica elettronica) al mondo.

Il loro sodalizio è nato nel 1996, nel nordest di Israele, e da quel momento è stata una continua escalation. Vantano circa 120 spettacoli all'anno che si vanno ad aggiungere ai dieci album all'attivo e alle due apparizioni nella Top ten di Dj Magazine, la più importante classifica mondiale nel panorama dance.