Gattuso, tanti errori in ultimi 20 metri

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Nel primo tempo abbiamo fatto una buona partita, ma siamo mancati negli ultimi venti metri. Il Napoli è una squadra che non ti lascia sereno, aveva tutti gli attaccanti in campo. Nella la stanchezza ha prevalso e ci siamo un po' spaccati. Ma sono contento, è un buon punto". Lo ha detto l'allenatore del Milan, Rino Gattuso. "Sbagliassimo meno nella transizione, negli ultimi 20 metri - ha insistito -, potremmo fare veramente bene. Spesso sbagliamo l'ultima scelta, è un grande rammarico. Capisco che anche Paquetá e Çalhanoglu fanno i chilometri per aiutare la squadra, ma da chi possiede qualità me la aspetto". "Cutrone e Piatek insieme? Possono certo giocare, ma io vedo che quando siamo a due punte siamo troppo piatti e perdiamo spesso punti".