Gasperini convoca Primavera Piccoli

(ANSA) - BERGAMO, 26 GEN - La novità nelle convocazioni dell'Atalanta di Gian Piero Gasperini (61 anni oggi) si chiama Roberto Piccoli. Il centravanti della Primavera nerazzurra, 11 gol in 16 presenze tra campionato e Coppa Italia Under 19, è stato inserito nei 22 della lista della prima squadra attesa al confronto domenicale con la Roma, al posto di Marco Tumminello che lunedì sosterrà le visite mediche col Lecce (sua nuova destinazione in prestito). Bergamasco di Sorisole cresciuto nel vivaio, classe 2001, Piccoli (maglia numero 17) compie 18 anni proprio domani, il 27 gennaio, e fa parte della Nazionale italiana Under 19 dopo aver vestito la maglia di tutte le rappresentative azzurre dall'Under 15.