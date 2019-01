Ciocca, eurofollia cavallette per cena

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - "Come denunciavo un anno fa, gli insetti ad uso alimentare sono diventati purtroppo una realtà anche italiana. Mentre cerchiamo in tutti i modi di valorizzare le nostre eccellenze, i nostri prodotti e il nostro Made in Italy, ecco che arrivano le prime ripercussioni del Regolamento europeo sui Novel food, che permette l'utilizzo di insetti per uso alimentare". Lo afferma l'europarlamentare della Lega Angelo Ciocca riferendosi all'allevamento dell'azienda che produce ed alleva circa 200 mila grilli nel comune di Scalenghe (Torino).

"Sul sito dell'esecutivo europeo - sottolinea - troviamo un elenco molto fornito di domande in attesa di autorizzazione: coleotteri, locuste migratorie e larve di vermi, specie non autoctone con caratteristiche altamente invasive. Il rischio reale è anche per il mondo agricolo; la fuoriuscita dagli allevamenti e la proliferazione di questi insetti può mettere in serio pericolo il nostro comparto agroalimentare come abbiamo già visto con la vorace cimice asiatica".