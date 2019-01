Cedric Soares è un giocatore dell'Inter

(ANSA) - MILANO, 26 GEN - Adesso è ufficiale: Cedric Soares è un nuovo giocatore dell'Inter. Dopo la giornata di ieri con visite mediche e firma sul contratto, il 27enne terzino portoghese proveniente dal Southampton sbarca in nerazzurro a "titolo temporaneo con opzione" per il riscatto, come annunciato dalla stessa Inter, in un comunicato. Il giocatore non è stato convocato per la partita contro il Torino per la mancanza del transfer, ma domani si allenerà ad Appiano Gentile.