Visa versa 13 mln a Agenzia Entrate

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - La società Visa Europe, controllata dal gruppo Visa, il 'colosso' delle carte di credito, ha versato nei mesi scorsi oltre 13 milioni di euro all'Agenzia delle Entrate per chiudere un contenzioso tributario. Procedimento che era stato aperto a seguito delle indagini del Nucleo di polizia tributaria della Gdf di Milano su una presunta evasione fiscale con omessa dichiarazione dei redditi tra il 2009 e il 2015.

Con il versamento all'Agenzia delle Entrate sul piano tributario, tra l'altro, si è chiuso, poi, anche il fronte penale. Il pm di Milano Grazia Colacicco, infatti, ha chiesto l'archiviazione della posizione del direttore generale della società, Davide Luigi Steffanini. In parallelo con le inchieste penali, infatti, corre sempre anche il profilo tributario e in altri casi simili seguiti dalla Procura di Milano, infatti, grossi gruppi, come Apple, Google, Amazon e Facebook, ad esempio, hanno già chiuso in passato accordi di risarcimento con l'Agenzia delle Entrate, dopo lunghe trattative.