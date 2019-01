Un Riva tra le montagne di Cortina

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Un motoscafo Riva tra le montagne di Cortina. In occasione del Superyacht Design Symposium, in programma ospitato quest'anno a Cortina D'Ampezzo dal 27 al 29 gennaio, Ferretti Group, che è partner ufficiale del simposio, espone in Corso Italia a Cortina un "runabout modello Iseo", di 27 piedi. Il simposio 2019 è dedicato al tema "Definire l'innovazione". Ai lavori partecipa, tra gli altri, anche l'ad di Ferretti Group, Avvocato Alberto Galassi. (ANSA).