Studio, contro influenza bere e riposo

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Con il mese di gennaio arriva il picco di casi di influenza in Italia e intanto, un recente studio realizzata dal Dipartimento "Salute e Benessere" dell'Università del Colorado ha indicato alcuni accorgimenti utili per combattere il virus dell'influenza, sottolineando l'importanza di una corretta idratazione per prevenire e combattere gli stati influenzali.

E' quanto riporta In a Bottle (www.inabottle.it) in un focus sul rapporto idratazione e salute. Il primo consiglio indicato dall'Università del Colorado riguarda una corretta igiene quotidiana. Inoltre "occorre mangiare pasti regolari e bilanciati, idratarsi con molta acqua e dormire dalle 7 alle 9 ore a notte per rafforzare il nostro corpo. Quando siamo ben riposati, ben equipaggiati e ben nutriti, siamo più capaci di combattere meglio un attacco virus". Infine, gli esperti sottolineano l'importanza di avere una bottiglia d'acqua sempre con sè e consumare molta frutta e verdura densa di vitamine.