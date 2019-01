'Sono carabiniere,dammi soldi',arrestato

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - "Sono un brigadiere, mi servono 100 euro per concludere un'importante operazione antidroga". Con il titolare della tabaccheria di via Vittorini, a Milano, ha ripetuto questo copione tre volte il plugipregiudicato di 49 anni che ieri è stato arrestato dai veri carabinieri per usurpazione di titoli e truffa aggravata e continuata.

Era riuscito a ingannare il proprietario dell'attività facendo nomi di militari in servizio alla stazione di zona e che conosceva soltanto perché era stato arrestato in passato proprio da loro. In tutte le occasioni si era fatto consegnare 100 euro spiegando che sarebbero serviti per portare a termine la delicata operazione contro lo spaccio.

Il truffato, un 54enne, inizialmente ha creduto alla sua storia ma poi si è convinto a telefonare alla stazione di Porta Romana per chiedere spiegazioni. A quel punto gli investigatori hanno organizzato un servizio di monitoraggio in tabaccheria e ieri pomeriggio hanno arrestato il 49enne al momento della consegna dei soldi.