Inter: visite mediche per Cedric Soares

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Giornata di visite mediche e firma del contratto per Cedric Soares, nuovo acquisto dell'Inter. Il 27enne terzino portoghese ha cominciato questa mattina i test fisici, partendo dal centro Coni a Milano dopo essere atterrato a Linate. Nel pomeriggio, poi, il giocatore è atteso in sede per porre la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri: arriverà dal Southampton in prestito (da circa 500mila euro) e diritto di riscatto fissato a 11 milioni.