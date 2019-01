Bonisoli, +15 mln a spettacolo dal vivo

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - "Per lo spettacolo dal vivo questo è l'anno dove spenderemo di più". Lo ha detto il ministro dei Beni Culturali Alberto Bonisoli chiarendo che ci saranno "circa una quindicina di milioni di euro in più rispetto allo scorso anno, di cui cinque dedicati all'aumento del Fondo Unico per lo Spettacolo e oltre dieci che ho messo da parte per fare alcuni interventi strutturali per le fondazioni lirico sinfoniche".

"Le fondazioni sinfoniche vanno benissimo e l'opera in Italia va sostenuta, vanno fatte probabilmente alcune modifiche all'assetto strutturale delle fondazioni, per permettergli di essere più autonome e meno dipendenti dal sostegno occasionale che viene in alcuni casi richiesto da parte degli enti locali", ha aggiunto il ministro.

"L'intervento statale si deve focalizzare nell'ottica di assicurare una sufficiente varietà e diversità dell'offerta culturale", ha spiegato. "Preferisco che lo Stato non si occupi di tutto perché appena lo stato arriva comincia ad influenzare", ha poi concluso.