Apre HoMi edizione 11 con tante novità

(ANSA) - RHO-PERO (MILANO), 25 GEN - E' ripartito con HoMi, alla Fiera di Milano a Rho, il racconto di come si evolvono nel mondo gli stili di vita per la casa e la persona. L'edizione numero 11 della manifestazione resterà aperta fino al 28 gennaio con 1.150 espositori (il 27% dei quali stranieri) da 38 Paesi che mettono in vetrina in anteprima le loro nuove proposte sui modi dell'abitare e degli accessori.

"Continuità ed evoluzione nei concetti di HoMi - ha spiegato il direttore della manifestazione Cristian Preiata - e tante novità in questa edizione a partire dalla collaborazione tra Politecnico di Milano, Poli.Design e Wgsn, che insieme a HoMi ha definito le tendenze su colori e materiali dei prodotti del futuro e una mostra interessante, Hybrid Lounge, su come le tendenze della moda, applicate al mondo della casa e della persona, influenzano l'architettura e i materiali".

Temi forti di HoMi 2019 sono infatti la riscoperta dei materiali naturali, legno e pietra, con innovazione tecnologica nelle lavorazioni.