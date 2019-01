Tariffe Atm, Terzi:proposta ha criticità

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - La proposta sull'integrazione tariffaria dei mezzi pubblici avanzata dal Comune di Milano, "secondo noi ha tutta una serie di criticità che vanno approfondite con il tempo necessario per trovare una soluzione".

Lo ha spiegato l'assessore regionale ai Trasporti Claudia Maria Terzi nella sua relazione in commissione, confermando che il via libera della Regione all'operazione del Comune, che comprende l'aumento del ticket Atm da 1,50 a 2 euro, non arriverà entro aprile come richiesto da Palazzo Marino. "Quelli che sono i tempi previsti dal Comune di Milano per noi sono insostenibili" ha spiegato Terzi, chiarendo che la Regione sta lavorando "per pianificare l'integrazione tariffaria su tutto il territorio regionale nella seconda metà del 2019". "A giugno le agenzie di tpl dovranno mettere a gara il servizio, tranne quella di Milano che ha una deroga a ottobre 2020. Non nascondo però che alcune agenzie hanno già evidenziato criticità. Comunque noi teniamo come termine realistico la seconda metà del 2019".