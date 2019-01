Sci:Paris 2/o in prova libera Kitzbuehel

(ANSA) - KITZBUEHEL (AUSTRIA), 24 GEN - L'austriaco Hannes Reichelt in 1'57"41 è stato il più veloce nella seconda ed ultima prova della discesa di cdm di Kitzbuehel sulla leggendaria Streif. Ma l'Italia è in grande evidenza con Dominik Paris 2/o (+0,36) e Christof Innerhofer 3/o ex equo con il francese Adrien Theaux (+0.61).

A Kitzbuehel domani è in programma un superG seguito sabato dalla discesa e domenica da uno slalom speciale. Le previsioni meteo non sono buone.