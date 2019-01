Premi, torna il PontedilegnoPoesia

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Torna anche per il 2019 il premio PontedilegnoPoesia: si terrà per questa decima edizione dal 2 al 4 agosto, in apertura del calendario delle manifestazioni di Pontedilegno-MirellaCultura. Approvato dal Comitato organizzatore, è stato pubblicato il bando 2019 del premio (scaricabile insieme alla scheda di adesione dal sito www.mirellacultura.it). Il bando prevede che possano concorrere opere pubblicate fra il primo gennaio 2017 e il 30 aprile 2019 e che non siano già state presentate in precedenti edizioni. La data limite per far pervenire i libri di poesia in concorso è il 6 maggio. Entro il 25 giugno la Giuria designerà i sei poeti finalisti, che dovranno presentare personalmente la loro opera al pubblico nelle serate del 2 e 3 agosto, a Ponte di Legno.

Nella mattinata di domenica 4 agosto ci sarà la proclamazione dei vincitori con cerimonia di premiazione.