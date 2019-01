Milan: Piatek, voglio giocare Champions

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Poche parole e obiettivi chiari per Krzysztof Piatek, che è stato piuttosto stringato nella sua prima conferenza stampa da calciatore del Milan. "Il mio sogno? Voglio giocare in Champions League", ha replicato in inglese l'attaccante polacco, che non si è sciolto nemmeno quando gli è stato suggerito di parlare nella sua lingua per inviare un messaggio ai tifosi. "E' una grandissima gioia giocare per il Milan, farò del mio meglio per segnare", la promessa (tradotta da una giornalista polacca) il 23enne, che potrebbe debuttare sabato contro il Napoli del connazionale Milik: "E' un ottimo giocatore, speriamo di vincere. Il ruolo? Posso giocare anche un altro attaccante al fianco. L'esultanza da pistolero? E' il mio stile, quando segno sparo, mi viene spontaneo".