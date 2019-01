Gazidis, stadio? Stiamo ancora valutando

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - E' ancora in sospeso il tema dello stadio di Milan e Inter. "Stiamo ancora guardando le alternative. La forza della nostra proprietà è che ci consente di poter fare cose eccitanti: può essere rinnovare San Siro o costruire nuovo stadio, non sappiamo ancora ma stiamo lavorando in maniera molto collaborativa con l'Inter", ha spiegato l'ad rossonero Ivan Gazidis, durante la presentazione di Krzysztof Piatek.