(ANSA) - MILANO, 24 GEN - A Milano Pinocchio parla dialetto.

Lombardo, per la precisione. E' questa l'ultima proposta teatrale di Sabina Negri. Prendendo il testo dell'opera di Collodi tradotta in lumbard da Tranquillo Salvatori, l'autrice ne ha fatto un adattamento drammaturgico, in scena l'1-2-3 febbraio al teatro Gerolamo di piazza Beccaria. Nei panni di Pinocchio, Mario Sala, che ripercorre in dialetto le avventure del burattino. "L'idea - spiega Sabina Negri, che cura la regia con Lorenzo Loris - è stata quella di dare a Pinocchio 55 anni, e fargli rivivere l'infanzia. Sul palco Pinocchio, El Pinocc, incontra i vari personaggi della sua vita da burattino, Geppetto, il Gatto e la Volpe, Lucignolo, la Fata Turchina. Ed è a loro che racconta la sua storia. Solo che loro parlano in italiano. Lui, che l'italiano lo ha imparato a scuola, a 55 anni preferisce farlo in dialetto". In scena anche i Duperdu (Marta Marangoni e Fabio Wolf), che curano anche le musiche, mentre le maschere e i disegni sono di Giovanni Franzi.