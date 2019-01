A Benevento hub internazionale pizza

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Un polo produttivo di livello internazionale per la produzione del piatto italiano simbolo nel mondo, la pizza napoletana. Buitoni rilancia, con un investimento di oltre 50 milioni di euro (con il contributo del ministero dello Sviluppo economico e di Regione Campania), lo stabilimento di Benevento per renderlo un hub internazionale. Il piano di rilancio, presentato a Milano, è un vero e proprio progetto di industria 4.0 che unisce made in Italy e innovazione, con il rinnovamento radicale di tutte le aree e fasi: dalla progettazione, ai macchinari, all'innovazione di prodotto sulle quali ha lavorato un team internazionale di 20 persone. Lo stabilimento ha così tre linee di ultima generazione, tre nuovi magazzini, un nuovo layout lineare per uno stabilimento in grado di restituire fino a 350 pizze al minuto. "La nostra ambizione - ha sottolineato Stefano Bolognese, direttore generale Buitoni Italia - è quella di fare della fabbrica campana un'eccellenza in grado di portare all'estero nuovi prodotti".