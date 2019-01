Smog, Cattaneo: aria migliora no allarmi

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - La lettura dei dati sull'inquinamento fatta da Legambiente nel suo dossier annuale, che vede la Lombardia tra le regioni italiane con le città più soffocate dallo smog, è "strumentale" ed "allarmistica", secondo l'assessore lombardo all'Ambiente Raffaele Cattaneo.

"Io credo che ci voglia una lettura corretta e Legambiente mi pare che faccia purtroppo una lettura allarmistica" ha osservato Cattaneo presentando il rapporto sulla qualità dell'aria 2018 stilato da Arpa Lombardia, che evidenzia negli ultimi 13 anni un trend in miglioramento nella Regione.

Da parte di Legambiente "i dati sono letti in una maniera un po' strumentale, si sommano le mele con le pere, i dati del Pm10 con quelle dell'ozono che sono dati strutturalmente diversi e che non andrebbero sommati" ha spiegato l'assessore. "Nel 2018 le concentrazioni del Pm10 sono migliorate in tutta la Lombardia mentre per quanto riguarda l'ozono non c'è un valore limite imposto dalla normativa" ha aggiunto.