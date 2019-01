Il Premio Bagutta 2019 a Marco Balzano

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Il Premio Bagutta compie 92 anni e festeggia assegnando il riconoscimento per il 2019 a un autore della leva giovane, il quarantenne Marco Balzano, autore del romanzo 'Resto qui', pubblicato da Einaudi. Così ha deciso la giuria - presieduta da Isabella Bossi Fedrigotti - inaugurando come di consueto la stagione dei premi letterari.

Decisione quasi unanime per il premio all'opera prima, che è andato al romanzo d'esordio di Marco Amerighi, Le ore contate (Mondadori). Un libro di un trentacinquenne ambientato nella provincia toscana, dove presente e passato si intrecciano con una capacità di racconto e una sicurezza di scrittura che hanno convinto la giuria, sempre molto sensibile alla qualità dello stile.