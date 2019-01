Ferì figlio Ventura,evade da domiciliari

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Era stato l'unico dei quattro imputati condannati per il tentato omicidio di Niccolò Bettarini ad ottenere gli arresti domiciliari dopo il verdetto.

Domiciliari, però, da cui Andi Arapi, albanese di 29 anni, nei giorni scorsi è evaso, anche cercando di imbarcarsi in Puglia per tornare in Albania, ma è stato arrestato ed è tornato, dunque, in carcere.

Il giovane, infatti, è stato bloccato dalla polizia di frontiera di Bari e arrestato con l'accusa di evasione. Lo scorso 18 gennaio, Arapi era stato condannato a 5 anni per l'aggressione al figlio dell'ex calciatore Stefano Bettarini e della conduttrice tv Simona Ventura, avvenuta lo scorso primo luglio davanti alla discoteca milanese 'Old Fashion'.

Alla pena più alta, 9 anni di carcere, era stato condannato, invece, Davide Caddeo, il 29enne accusato di aver sferrato le otto coltellate al 20enne.