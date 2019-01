D'Ambrosio: 'Dobbiamo recuperare punti'

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - ''A Torino ci arriviamo con un pizzico di rabbia perché con o senza pubblico contro il Sassuolo dovevamo vincere. Ora dobbiamo assolutamente recuperare i punti persi''. Lo ha detto il difensore dell'Inter Danilo D'Ambrosio, intervistato ai microfoni di Sky Sport. ''I granata sono una squadra ostica, sia in casa che fuori casa hanno un gioco che interpretano in ugual maniera - le parole del terzino nerazzurro -. Obiettivi? Per noi fa differenza arrivare terzi o quarti, la Champions League per noi quest'anno sono le prime tre posizioni.

Ma anche Coppa Italia e Europa League sono obiettivi in cui vogliamo arrivare in fondo, a fine stagione mi renderebbe felice un trofeo. Il mio futuro? Se la Società dovesse prospettarmi un rinnovo sarei solo felice di firmarlo'', ha concluso D'Ambrosio.