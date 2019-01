Corona crea movimento felpe rosse e nere

(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Fabrizio Corona è arrivato martedì sera alla presentazione del suo nuovo libro circondato da un gruppo di ragazzi con la felpa rossa e nera e col cappuccio che scandivano il suo slogan: "Non mi avete fatto niente", titolo del volume. Siete un movimento politico? Gli è stato chiesto.

"Siamo un movimento politico" per poi dire, intervistato da Massimo Giletti: "Siamo l'inizio di un movimento politico". L'ex agente dei vip ha poi attaccato il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. "Non puoi lasciare morire in mare i migranti. Io sono a favore degli immigrati per esempio: so che è impopolare. Non puoi lasciarli morire in mare". "Facile per Salvini - ha detto Corona -. Le ultime cose che ha detto sulla polizia, cioè 'ha fatto bene a sparare al posto di blocco' sono una roba da prenderlo e mandarlo un galera".